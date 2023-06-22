Артем Губский возглавил департамент муниципальной собственности и городских земель Краснодара

Депутаты городской Думы Краснодара 22 июня на очередном еженедельном заседании утвердили на должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара 39-летнего Артема Губского. Он сменил на этой должности Константина Молотилина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Артем Губский родился в Краснодаре в 1984 году. Имеет два высших образования, в том числе по специальности «Юриспруденция». С 2006 года занимает различные должности в структурных подразделениях администрации Краснодара. С 2019 по 2022 годы господин Губский занимал должность заместителя главы администрации Центрального внутригородского округа Краснодара. В 2022 году работал заместителем директора в МКУ «Управление земельных отношений». После перешел на должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара.

В 2021 году общая сумма декларированного дохода Артема Губского составил 1,7 млн руб. Согласно декларации, вместе с супругой он владеет квартирой площадью 33,7 кв.м, в пользовании находится жилой дом площадью 235,8 кв.м и земельный участок площадью 398 кв. м.

Наталья Решетняк

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