Массовое отравление строителей в Красноармейском районе проверяет следком Кубани

Следственное управление СКР по Кубани организовало доследственную проверку после того, как 15 строителей обратились в больницу Красноармейского района с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Отмечается, что начиная с понедельника рабочие одной из коммерческих организаций стали обращаться в медучреждение. Согласно предварительным данным, они прибыли в район для производства строительных работ и проживали недалеко от станицы Марьянской. На территории рабочего городка имелся пищеблок и холодильники, в которых строители хранили свои продукты.

Сейчас следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора выясняют причины случившегося. Уже ими взяты пробы продуктов и воды, которые направлены для проведения лабораторных исследований.

Михаил Волкодав

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