Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

Ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью. В результате инцидента пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса», — написал Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, профильные службы уже приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения по мосту сообщат в течение часа.

В соцсетях сообщают, что по предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow.

Чонгарский мост – железнодорожный двухпутный мост через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевское – Джанкой, а также автомобильный мост на трассе Е-105.

На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что удар пришелся по автомобильному мосту.

Советник Главы Крыма Олег Крючков отметил в своем Telegram, что Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал господин Крючков.

Он добавил, что пока идет обследование конструкций Чонгарского моста водителям следует выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

Тат Гаспарян

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