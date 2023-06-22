Дело об убийстве гендиректора Туапсинского НПЗ передано в суд спустя 27 лет

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего местного жителя в убийстве гендиректора Туапсинского НПЗ и его водителя, совершенном в 1995 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, тела 45-летнего гендиректора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и его водителя с огнестрельными ранениями обнаружили 15 декабря 1995 года в салоне иномарки.

Правоохранители установили причастность к убийству двоих фигурантов, которые в начале 1990-х годов являлись членами организованной вооруженной группы в Лабинске. Один непосредственных участников нападения на потерпевших скончался.

Второй обвиняемый — 58-летний мужчина, в 2002 году был осужден за бандитизм и совершение ряда убийств к пожизненному лишению свободы. Он отбывал наказание в одной из исправительных колоний особого режима. Мужчина был этапирован и уже дал следователю признательные показания.

По версии следствия, злоумышленники перегородили своим автомобилем дорогу гендиректора Туапсинского НПЗ, после чего из автомата расстреляли машину. Фигуранты скрылись, получив за совершенное убийство от заказчика в общей сложности 15 тыс. долларов.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении ведомства.

Тат Гаспарян

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