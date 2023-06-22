В оперштабе прокомментировали ситуацию с массовым увольнением водителей «скорой» в Гулькевичах

Сотрудники минздрава Кубани и Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи провели встречу с водителями СМП Гулькевичской центральной районной больницы, которые массово написали заявления об увольнении. О ее результатах доложили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: краевая клиническая БСМП Фото: краевая клиническая БСМП

«Уровень заработной платы — уровень начисленной среднемесячной заработной платы соответствует среднекраевой заработной плате по данной категории работников»,— сообщили в оперштабе по итогам встречи.

Кроме того, подчеркивается, что в этом году у водителей ЦРБ выросла зарплата. По данным оперштаба, с 1 октября запланировано ее очередное повышение. Сотрудникам разъяснили порядок выплат и отметили, что сохранены установленные гарантии и компенсации.

Также сообщается, что по коллективному договору учреждения продолжительность отпуска в организации составляет 42 дня. В оперштабе утверждают, что сокращать его продолжительность не планировалось.

На встрече также обсуждалось обеспечение персонала спецодеждой. По итогам встречи отмечается, что конкурсные процедуры по ее закупке включены в план-график на июль 2023 года.

Ранее местный депутат Александр Никитин опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором сообщается, что 24 из 28 водителей спецавтомобилей ЦРБ написали заявления на увольнение. Они сообщили, что их зарплаты составляют от 19 до 22 тыс. руб., а попытки уладить вопрос с руководством больницы оказались безуспешны.

Татьяна Ручкина

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