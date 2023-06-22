Водители скорой помощи в Гулькевичах грозят увольнением из-за низких зарплат

Водители автомобилей скорой помощи Гулькевичской ЦРБ массово написали заявления на увольнение. Сотрудники медучреждения недовольны низкими зарплатами. О готовности уволиться водители рассказали в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале местного депутата Александра Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: You Yube-канал Александра Никитина Фото: You Yube-канал Александра Никитина

В видео сообщается, что 24 из 28 водителей спецавтомобилей написали заявления на увольнение. По словам мужчин, их зарплаты составляют от 19 до 22 тыс. руб., а попытки уладить вопрос с руководством больницы оказались безуспешны, что и подтолкнуло заявить о проблеме чрез интернет.

На момент публикации материала «Ъ-Кубань» не удалось получить комментарий по ситуации ни от пресс-службы регионального минздрава, ни от руководства медучреждения.

Михаил Волкодав

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