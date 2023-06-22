Red Wings откладывает полеты из Сочи в Грузию из-за отсутствия разрешения Минтранса России

Авиакомпания Red Wings отложила запуск полетов из Сочи в Тбилиси и по другим маршрутам на неопределенное время из-за отсутствия разрешения Минтранса России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет»,— отметил источник в авиакомпании.

Согласование от Грузии на запуск рейсов по маршрутам Домодедово — Кутаиси, Сочи — Тбилиси и чартеры из регионов Red Wings получила еще в мае. Как отметили в пресс-службе компании, авиаперевозчик надеется, что «в ближайшее время все необходимые разрешения будут получены».

В 2019 году был введен запрет на полеты в Грузию из-за массовых беспорядков в стране. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин снял запрет и отменил визовый режим для граждан Грузии.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram