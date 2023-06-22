Суд взыскал стоимость целевого обучения с выпускницы Кубанского медуниверситета

Педиатр Елизавета Пономарева должна выплатить министерству здравоохранения Краснодарского края 349 тыс. руб. за то, что после целевого обучения в Кубанском медицинском университете отказалась отработать семь лет в сельской местности. На соответствующее решение Первомайского районного суда Краснодара обратил внимание «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГМУ Фото: пресс-служба КубГМУ

Как следует из материалов дела, в 2012 году Елизавета Пономарева поступила в ГБУ «Кубанский государственный медицинский университет» на специальность «педиатрия» по направлению от министерства здравоохранения края. Ведомство заключило с вузом контракт на подготовку специалиста для работы в муниципалитете с низкой укомплектованностью врачами. Обучение студентки оплатили из бюджета Кубани по краевой целевой программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения».

В 2018 году Елизавета Пономарева устроилась врачом-педиатром в Кореновскую ЦРБ, а в 2020 году уволилась по собственному желанию. Однако по условиям договора, заключенного между вузом и региональным минздравом, выпускники-целевики должны проработать в сельских учреждениях здравоохранения не менее семи лет.

Наталья Решетняк

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