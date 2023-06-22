В сентябре пройдет конкурс на должность главы Геленджика

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Геленджик пройдет 25 сентября. Сроки утвердили на минувшей сессии думы муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
«До этой даты подходящие под критерии кандидаты смогут подать документы»,— говорится в сообщении.
Прием документов стартует 10 июля, а завершится 25 августа.
С 2018 года должность главы Геленджика занимает 42-летний Алексей Богодистов.
Господин Богодистов родился в 1981 году. До избрания мэром Геленджика являлся генеральным директором ООО «Бак-Гигант» (общественное питание), с 2013 года — депутат городской думы Геленджика. Ветеран боевых действий в Чеченской Республике, награжден медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственных интересов РФ.
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