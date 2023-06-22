Чонгарский мост, поврежденный ракетным ударом, готовы восстановить за несколько недель

Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, специалисты готовы восстановить за несколько недель. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

«У нас есть подрядная организация, соответствующие дорожные службы, чтобы в кратчайшие сроки произвести работы, связанные с восстановлением этого сооружения»,— отметил Николай Лукашенко. Он подчеркнул, что после обследования на мосту могут открыть движение по одной полосе.

В ночь на 22 июня по мосту возле села Чонгар, находящемуся между Крымом и Херсонской областью, был нанесен ракетный удар. По данным властей Крыма, в результате никто не пострадал. Движение транспорта было организовано по резервному маршруту. Позже врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий удара по Чонгарскому мосту.

Татьяна Ручкина

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