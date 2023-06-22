Старый Яблоновский мост снесут после полного запуска дублера

Власти Краснодара приняли решение демонтировать старый Яблоновский мост через реку Кубань после полного завершения строительства дублера, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Сейчас старый Яблоновский мост полностью перекрыт. Решения о точной дате сноса на данный момент не принято»,— отметили в мэрии.

Для продолжения строительства дублера рабочие убирают подходы к старому Яблоновскому мосту.

Мост, который соединяет Краснодар и адыгейский поселок Яблоновский, ввели в эксплуатацию 69 лет назад, в 1954 году. В 2019 году его признали аварийным и закрыли для всех участников дорожного движения. В этом же году компания «СтройЮг-Регион» приступила к строительству дублера Яблоновского моста. 17 июня 2023 года по мосту частично запустили автодвижение, открыв для проезда две полосы из четырех.

Наталья Решетняк

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