«Зерно сомнения уже посеяно»

МИД России выступил резко против участия президента Франции Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС. Мероприятие пройдет в августе текущего года в Южной Африке. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, соответствующая позиция Москвы передана принимающей стороне. Ранее прошла информация, что французский лидер готов приехать в ЮАР для того, чтобы выстроить диалог со странами сообщества. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что саммит пройдет в непростой обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

До саммита БРИКС еще более двух месяцев, и вот создается впечатление, что ситуация вокруг этого события начинает постепенно искрить. Что же на этот раз? Да ничего особенного по большому счету. Французская газета L`Opinion со ссылкой на источники сообщила, что Эмманюэль Макрон то ли просил хозяина саммита — главу ЮАР Сирила Рамафосу, то ли прощупывал почву, но смысл такой: он готов приехать на мероприятие, чтобы поговорить на важные темы.

Франция в БРИКС, как известно, не входит, но ее президент мог бы стать приглашенным лидером. Такой формат допускается. Между тем в Южной Африке находится глава французского МИДа Катрин Колонна. Отвечая на соответствующий вопрос, она подтвердила, что Макрон заинтересован в диалоге и с удовольствием приедет. Однако решение принимать участникам сообщества, в первую очередь господину Рамафосе.

Если кто не знает, членами БРИКС являются Китай, Россия, Бразилия, Индия и упомянутая ЮАР. В Москве отреагировали на все это резко отрицательно, и это еще мягко сказано. МИД заявил, что лидер откровенно враждебной страны, которая пытается изолировать Россию, совсем не уместен на встрече друзей и партнеров.

Мы понимаем, что визит Владимира Путина, равно как и форма российского участия в саммите, сейчас, скажем так, обсуждается по известным причинам. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ. Мы его не признаем, а вот Южная Африка пока признает. А здесь еще и враг просится приехать. Господину Рамафосе не позавидуешь — он в сложном положении. С другой стороны, решение за ним, и Москва ему приказать не может, как бы этого ни хотелось.

Но и это еще не все. Как известно, совсем недавно Эмманюэль Макрон посещал Китай в сопровождении аж 50 капитанов французского бизнеса. Принимали его очень хорошо, по высшему разряду. Поднебесной нужны европейские технологии, и она этого не скрывает. По итогам визита заключен ряд крупных сделок, главная из них — расширение производства в КНР самолетов Airbus.

Идем дальше. Другой лидер страны БРИКС — премьер Индии Нарендра Моди — отправился в США. Оружие ему нужно западное, между прочим. Собственно, и в ЮАР с экономикой не все ладно — западные инвестиции им также не помешают. А может ли все это предоставить Россия, сложный вопрос.

Нет, конечно, БРИКС западным бывшим партнерам не расколоть. По крайней мере, сейчас.

Но зерно сомнения, как мы видим, уже посеяно, и из него что-то неизбежно да прорастет. Что именно, пока непонятно, но одно можно сказать точно: каждая страна думает в первую очередь о своих интересах, а не о коллективной солидарности с одним из коллег. Более того, суверенному государству, наверное, не очень приятно, когда его одергивают и указывают, что делать. Так можно и отношения испортить, что сейчас явно нежелательно.

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