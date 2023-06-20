Топливненькая пошла

По данным “Ъ”, российские нефтекомпании стали постепенно увеличивать производство топлива в связи с окончанием ремонтов на НПЗ. Так, в первой половине июня нефтепереработка уже выросла на 3% относительно майских значений, до 735 тыс. тонн в сутки. На этом фоне, а также из-за жестких предупреждений ФАС биржевая стоимость бензина все же начала снижаться. Однако подорожание топлива в опте уже привело к росту розничных цен и убыткам при продаже бензина на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах дало топливному рынку передышку от непрерывного роста цен

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах дало топливному рынку передышку от непрерывного роста цен

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Компании увеличили суточные объемы нефтепереработки в РФ за первые две недели июня на 3% относительно средних значений мая, до 735,5 тыс. тонн в сутки, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Нефтекомпании постепенно восстанавливают производство нефтепродуктов в связи с завершением ремонтов на НПЗ. Теперь компаниям будет проще выполнить требования регуляторов об увеличении продаж бензина на бирже, где цены на бензин, в первую очередь АИ-95, уже две недели обновляют исторические максимумы. Так, 19 июня стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 1,4% и 0,5%, до 56,4 тыс. руб. и 64,8 тыс. руб. за тонну соответственно.

Стоимость бензина на СПбМТСБ стала снижаться с конца прошлой недели, чему предшествовали обращения ФАС в адрес нефтяных компаний с требованием нарастить продажи на бирже. В противном случае служба обещала возбудить антимонопольные дела. Соответствующие письма, по информации “Ъ”, получили все крупнейшие нефтекомпании, за исключением «Сургутнефтегаза» (см. “Ъ” от 15 июня).

Рост оптовых цен на бензин, который продолжается почти непрерывно с апреля, уже привел к тому, что стоимость топлива на заправках пошла вверх. Однако АЗС в условиях жесткого контроля со стороны регуляторов не в состоянии повышать свои цены теми же темпами, какими те растут на бирже. В результате чистая маржа продаж бензинов на АЗС за последний месяц стала отрицательной. Рост розничных цен пока не превышает уровень инфляции, а с начала года цены на бензин на заправках, по данным Росстата, увеличились на 1,6% при инфляции в 2,58%. Впрочем, на прошлой неделе глава Минэнерго Николай Шульгинов пообещал, что ситуация стабилизируется в конце июня после завершения ремонтов на НПЗ.

Требование ФАС к нефтекомпаниям увеличить биржевые продажи бензина способствовало снижению цен, полагает Сергей Кондратьев из Института экономики и финансов, однако более существенным фактором для рынка мог стать рост выпуска: на прошлой неделе производство бензина увеличилось до максимальных значений за последние восемь недель (832 тыс. тонн).

Стоимость бензина росла не только из-за сокращения производства в период высокого спроса на топливо. Этому способствовал также рост экспорта бензина на фоне высокой экспортной альтернативы и одновременного сокращения демпфера, который сейчас выплачивается из бюджета нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок. Последний раз власти сокращали выплаты по демпферу в апреле и планируют еще больше снизить их с сентября (см. “Ъ” от 5 июня). Минфин рассчитывает, что в июне правительство внесет в Госдуму проект о корректировке демпфера.

После урезания выплат по демпферу с сентября 2022 года субсидирование российского рынка оказалось недостаточным, и экспортный паритет с прошлого сентября оказался значительно выше биржевых цен, что привело к увеличению экспорта, отмечает источник “Ъ” на топливном рынке. По его мнению, по мере перестройки экспортной логистики бензин начал вымываться с внутреннего рынка (с октября 2022 года) и проблемы в полной мере проявились весной 2023 года. Предполагается, что с сентября власти вдвое сократят демпфер, что на фоне осенних ремонтов НПЗ может вновь создать предпосылки для роста оптовых цен, опасается он. При этом, по мнению главы ФАС Максима Шаскольского, сокращение демпфера «в теории может повлиять на цены, но, скорее, время, эффект уже отыгран, поскольку все ждали корректировку в июле».

Нефтекомпании опасаются, что очередное сокращение демпфера в дальнейшем приведет к снижению нефтепереработки из-за падения маржи. «Это может повлиять на эффективность переработки, на те нефтеперерабатывающие заводы, где маржинальность не была высокой. В данном случае рентабельность может уйти в минус, а может быть, и не уйдет. Но если она уйдет, то это скажется на объемах переработки»,— говорил на прошлой неделе глава «Газпром нефти» Александр Дюков (цитата по «Интерфаксу»). При этом в Минэнерго видят риски недофинансирования отрасли, возможность роста оптовых цен и давления на розничные цены, подтверждал глава министерства Николай Шульгинов.

Дмитрий Козлов