Бизнес включил самоцензуру

Российский бизнес экстренно избавляется от части контента после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Под действие документа, который 5 декабря подписал президент Владимир Путин, попадают все граждане независимо от возраста. Причем это касается СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. За популяризацию нетрадиционных отношений и предпочтений физлиц могут оштрафовать на сумму до 400 тыс. руб., а юрлицам грозит штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности. Представители книжной индустрии в итоге стали снимать с продажи отдельные издания, музыкальные сервисы — удалять спорные композиции, а некоторые блогеры рискуют остаться без рекламных контрактов. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Если судить по официальным заявлениям, быстрее всего на возможные трудности из-за запрета на пропаганду ЛГБТ отреагировали продавцы и издатели книг. Так, например, сервис «ЛитРес» решил убрать из оборота литературу, в которой есть описание нетрадиционных сексуальных отношений и при этом авторы сами это подтвердили. Правда, если они изменят текст, то произведения вернутся на полку.

Некоторые книги, в частности, вышедший год назад роман «Лето в пионерском галстуке», стали пропадать со стеллажей больших магазинов, например, «Читай-города» и «Республики». В «Эксмо-АСТ» пока не планируют предпринимать поспешные действия, говорит гендиректор издательства Евгений Капьев. Правда, в ближайшее время весь ассортимент могут отправить на проверку в Роскомнадзор. Книги в итоге рискуют подорожать, впрочем, все будет зависеть от правоприменительной практики, говорит он:

«Возможно, закон об ЛГБТ не очень сильно повлияет на рынок, если правоприменительная практика будет конструктивная. Но если придется проводить много экспертиз художественной литературы, то это может серьезно сказаться, зависит от тиража. Если мы будем отправлять книги на проверку, а их начнут снимать, соответственно, себестоимость их подготовки ляжет на другую литературу».

Интернет-издательство Ridero, в свою очередь, стало проверять библиотеку товаров с помощью нейросети. Правда, в итоге, как выяснил “Ъ”, писатели начали жаловаться, что часть книг изъяли по ошибке. При этом авторы закона о запрете пропагандировать ЛГБТ неоднократно заверяли, что произведения классиков, например, новые нормы не затронут. Впрочем, их коллеги по Госдуме на прошлой неделе успели обсудить и музыку. Они обвинили группу «Тату» в том, что ее песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.

Тем временем все легальные музыкальные сервисы просматривают свои каталоги и удаляют то, что может показаться запрещенным. Бизнес пока не готов рассказать о своих действиях публично, поясняет главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Все подстраховываются. Доказать-то можно все что угодно. Поставили музыку Чайковского — вот вам пропаганда. Если говорить о музыке, тут можно делать какие-то утверждения, если сама организация объявит, что она что-то убрала или переставила. В целом многие стриминги подозрительные треки особо и не продвигали».

В Госдуме тем временем успели попросить Роскомнадзор проверить на факт пропаганды ЛГБТ некоторых блогеров. В целом среди российских инфлюенсеров и раньше было не так много тех, кто может попасть под действие закона, но сейчас они рискуют потерять практически все рекламные контракты, говорит бьюти-блогер Игорь Синяк:

«Знакомый блогер-визажист на протяжении нескольких лет работал с сетью косметических магазинов "Золотое яблоко". Была запланирована рекламная публикация в соцсетях, где он должен был быть накрашен. После принятия закона все отменили, и реклама попросту не выйдет. Никакой рекламодатель не пойдет на сотрудничество ни с кем из представителей ЛГБТ-сообщества, потому что просто будут бояться это делать».

А вот на кинопрокатную отрасль закон о пропаганде ЛГБТ, кажется, особо не повлияет. Во всяком случае, такое мнение выразил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. В беседе с ТАСС он заявил, что российские продюсеры обделяют вниманием эти темы, а иностранные студии, вероятно, будут вырезать из фильмов спорные сцены.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба