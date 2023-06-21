По делу блогера Елены Блиновской арестованы 35 счетов в иностранных банках

В рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн руб. налогов, арестованы 35 счетов в иностранных банках, заявила следователь в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы. Елена Блиновская вину по делу о неуплате налогов признала и возместила около 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сегодня, 21 июня, в Пресненском районном суде Москвы рассматривается ходатайство о продлении домашнего ареста Елены Блиновской. В ходе заседания следователь заявила, что по делу о неуплате блогером налогов были допрошены 22 человека, 35 иностранных счетов были арестованы. «Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского»,— сказала представитель Следственного комитета (цитата по ТАСС). В ближайшее время следствие намерено допросить еще 5 свидетелей и сделать еще 68 запросов в российские банки.

Елена Блиновская повторила в суде, что полностью признала вину по делу о неуплате налогов и попросила изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. «Мы пытаемся погасить неуплаченный налог. На сегодняшний момент это, конечно, не так много — 30 млн руб.»,— сказал один из адвокатов блогера. Однако следствие ходатайствует о продлении Елене Блиновской меры пресечения еще на один месяц — до 26 июля.

Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российскую границу. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня. Ее мужу Алексею Блиновскому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. В мае Елена Блиновская признала вину и выплатила часть налоговой задолженности в размере 10 млн руб.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Милена Костерева