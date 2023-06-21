Кислорода в пропавшем в Атлантике батискафе хватит еще на сутки

При самых благоприятных обстоятельствах в батискафе, пропавшем в водах Атлантического океана 19 июня, кислорода хватит до утра следующего дня, 22 июня, напоминает Associated Press.

По словам Дэвида Конкэннона, советника компании OceanGate Expeditions, которая курировала миссию по погружению батискафа, подводный аппарат имел четырехдневный запас кислорода при погружении 18 июня, в 6:00 по местному времени (11:00 мск), передает агентство.

О пропаже подлодки с пятью людьми на борту по пути к обломкам «Титаника» стало известно в понедельник, 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации максимум 96 часов. 20 июня береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха. 21 июня канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, услышали в районе пропажи «стук». Звуки раздавались с интервалом в полчаса.

На его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2022 году сообщали о «циклической усталости» судна.

Подробнее — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Эрдни Кагалтынов