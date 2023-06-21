Спасатели услышали стуки в районе пропажи батискафа в Атлантике

Канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, на котором пять человек отправились к обломкам «Титаника», слышали в районе пропажи «стук». Звуки раздавались с интервалом в полчаса, сообщает Rolling Stone со ссылкой на электронное письмо Национального операционного центра Министерства внутренней безопасности.

Письмо было отправлено вчера, 20 июня. В поисках задействован патрульный противолодочный самолет P8 Poseidon, который зафиксировал звуки в месте, близком к району пропажи батискафа. P8 слышал «стуки» в этом районе каждые 30 минут. Звуки были зафиксированы и через четыре часа, но точный временной промежуток, когда их слышали, не указан. AP отмечает, что в батискафе может оставаться запас кислорода всего на сутки, поэтому спасателям необходимо спешить.

«В два часа ночи по местному времени зафиксировали потенциальные звуки стука в этом месте, что может сигнализировать, что команда (батискафа.— "Ъ") жива и подает сигналы»,— сказано в письме. Специалисты считают, это «дает надежду, что есть выжившие». Бостонская береговая охрана отказалась комментировать информацию.

О пропаже подлодки с пятью людьми на борту по пути к обломкам «Титаника» стало известно в понедельник, 19 июня. Производителем батискафа предусмотрено, что он может работать в режиме чрезвычайной ситуации максимум 96 часов. 20 июня береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха.

На его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2022 году сообщали о «циклической усталости» судна.

Подробности — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Лаура Кеффер