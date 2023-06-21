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Коммерсантъ FM
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В Курской области под обстрел попало село Горналь

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничной территории региона. Сегодня утром 14 снарядов упали в селе Горналь Суджанского района.

В одном из домов выбиты окна. Власти окажут помощь в восстановлении, добавил господин Старовойт в Telegram.

В понедельник, 19 июня, Роман Старовойт сообщал об обстрелах приграничного Глушковского района. Тогда пострадавших не было. В конце прошлой недели украинский беспилотник атаковал склад изготовителя домашнего текстиля.

С начала специальной военной операции на Украине территория Курской области, как и других приграничных регионов России, подвергается обстрелам. В конце мая для помощи в патрулировании территорий и охране критической инфраструктуры добровольные дружины перешли на круглосуточное дежурство. Власти также запретили использование беспилотников в Курской области.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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