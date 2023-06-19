Кадыров сообщил о заступлении на дежурство чеченских бойцов на КПП «Грайворон» в Белгородской области

Чеченские бойцы начали дежурство на КПП «Грайворон» на российско-украинской границе в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дорогой брат, начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев, заступил на дежурство именно на этот российский пограничный пост»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

В конце мая группа диверсантов со стороны Украины прорвалась в Россию через КПП «Грайворон». В боестолкновениях пострадали 12 человек, двое погибли. Власти Грайворонского района сообщали, что в ходе боев были повреждены более 500 зданий. Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

13 июня Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» будут защищать приграничные территории Белгородской области по договоренности с главой региона Вячеславом Гладковым. Господин Кадыров говорил, что чеченские бойцы будут заниматься предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях России. 15 июня депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов сообщил, что бойцы «Ахмата» приступили к работе в Белгородской области.

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