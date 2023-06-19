Главные новости к утру 19 июня

Новые санкции США могут запретить General Electric обслуживать оборудование в России, выяснил «Ъ». В самой компании пока «проводят оценку последствий». Подробнее

Гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказала в предоставлении доступа к районам, пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС. В РФ ранее предлагали открыть доступ к этой зоне, но только через российскую территорию. О разрушении ГЭС

Строительство железнодорожного Северного широтного хода может быть вновь перенесено — на 2027–2031 годы, узнал «Ъ». Причина в нехватке средств, в том числе правительство пока не решилось выделить запрошенные 150 млрд руб. из ФНБ на строительство моста через Обь. О стоимости проекта

Минтруд РФ подготовил проект постановления по праздничным дням в 2024 году, сообщил министр Антон Котяков. На Первомай власти выделят четыре дня, но суббота, 27 апреля, будет рабочей.

«Яндекс» оштрафован на 2 млн руб. за непредоставление ФСБ информации о пользователях. Он повторно совершил административное правонарушение.

33 протокола составлено за демонстрацию и пропаганду ЛГБТ с начала действия закона, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. О рисках штрафов

ЦБ выступил за передачу банкам персональной информации абонентов, узнал «Ъ». Регулятор обсуждает это с кредитными организациями, операторами и силовыми структурами. Об инициативе

Футболисты сборной Испании обыграли команду Хорватии в финале Лиги наций UEFA. Матч, который проходил в нидерландском Роттердаме, завершился серией пенальти.

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1». Для его команды Red Bull эта победа стала сотой.

О предстоящих 19 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».