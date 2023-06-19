Главные анонсы 19 июня

Власти Новой Каховки планируют завершить первоочередные работы по ликвидации последствий наводнения в результате разрушения ГЭС в Новой Каховке Херсонской области.

В Московском городском суде планируется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в создании экстремистского сообщества и финансировании экстремизма.

В Берлине пройдет встреча канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Также господин Шольц встретиться с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и уделит основное внимание подготовке к предстоящему саммиту альянса в Вильнюсе.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск Московского ООО «Вкусная жизнь», производящего сиропы и топпинги под брендом Barline, к итальянскому производителю алкогольных напитков Campari Group о частичном прекращении правовой охраны в России серии товарных знаков Aperol.

В Минске пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Южный окружной военный суд проведет первое слушание по существу дела гражданина Украины Дмитрия Голубева, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта.

О главных событиях предстоящей недели — в подборке «Ъ».