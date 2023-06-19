Северный широтный ход никак не выходит

Как стало известно “Ъ”, строительство железнодорожного Северного широтного хода может быть вновь перенесено — на 2027–2031 годы. Причина в нехватке средств, в том числе правительство пока не решилось выделить запрошенные 150 млрд руб. из ФНБ на строительство моста через Обь. В целом проект полностью проработан, и его стоимость при условии начала в 2024 году составит 650 млрд руб. Если срок будет перенесен на 2027 год, цена может вырасти до 730 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с направленным Минтрансом в правительство проектом доклада президенту, согласно которому строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ) может быть перенесено на 2027–2031 годы.

Причина в том, говорится в документе, что источники финансирования не определены, а решение о выделении средств из ФНБ на строительство моста через Обь (ключевая часть проекта) не принято. В инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год и проекте инвестпрограммы на 2024–2026 годы необходимые средства на СШХ не заложены. В связи с этим ОАО РЖД предложило перенести проект на 2027–2031 годы, пишет Минтранс.

В ОАО РЖД и министерстве комментариев не дали. Источник “Ъ”, знакомый с проектом, подтверждает, что «нет решений по финансированию моста через Обь», но и перенос сроков не утвержден. Другой собеседник “Ъ” говорит, что Минтранс «был вынужден согласиться с переносом, поскольку нет понимания по источнику средств».

СШХ — проект железнодорожного коридора в Арктике, который должен пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. В 2016 году под проект создана концессионная компания ООО СШХ, которая исходно была подконтрольна крупнейшему на тот момент подрядчику ОАО РЖД «Спецтрансстрою» Юрия Рейльяна, но в итоге перешла в собственность монополии.

В 2018 году правительство подписало распоряжение о заключении с ООО СШХ концессионного соглашения. В апреле 2022 года Владимир Путин поручил приступить к строительству СШХ в течение года, адресно обратившись к правительству, ОАО РЖД и «Газпрому» как исполнителям (см. “Ъ” от 13 апреля 2022 года). Однако в ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство приостановило этот проект (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года).

Проект СШХ состоит из трех участков. Первый — новый участок Обская—Салехард—Надым, который должен был исходно строиться по концессии (концедент от лица РФ — Росжелдор). Второй и третий — реконструкция примыкающих участков Северной и Свердловской железных дорог за счет ОАО РЖД и линии Надым—Пангоды за счет «Газпрома».

По новому варианту проекта участок Обская—Салехард с наиболее капиталоемким объектом — мостом через реку Обь — предложено исключить из концессии и строить в рамках инвестпрограммы ОАО РЖД с привлечением средств ФНБ. Это сделано, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность концессии в оставшейся части для инвесторов и банков, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с проектом. Хотя концессионер сейчас принадлежит ОАО РЖД, уточняет он, возможно привлечение в капитал негосударственного партнера, в том числе на контрольную долю.

Грузовая база, подтвержденная грузоотправителями, по словам собеседника “Ъ”, обеспечивает окупаемость инвестиций для всех его участников. Готовность финансировать концессию в новой структуре выражают все крупнейшие банки при условии, что мост через Обь будет финансироваться из ФНБ, а также будут определены источники финансирования СШХ в инвестпрограмме ОАО РЖД.

Средства ФНБ необходимы в объеме 150 млрд руб., если мост через Обь строится в 2024–2028 годах.

При переносе сроков строительства на 2027–2031 годы потребность в финансировании моста возрастает до 180 млрд руб. Весь проект СШХ подорожает примерно с 650 млрд до 730 млрд руб.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что, как только будут выделены средства из ФНБ, а реконструкция Северной и Свердловской железных дорог будет включена в инвестпрограмму ОАО РЖД, проект можно начинать: модель полностью проработана, проектно-сметная документация (ПСД) по мосту через Обь прошла госэкспертизу, принципиальные соглашения с банками достигнуты. Если же проект перенести, то он заметно подорожает, уже разработанная ПСД может потребовать корректировок, а дополнительного маршрута, разгружающего Восточный полигон, еще долго не будет.

В Минэкономики и Минфине не ответили на запрос “Ъ” по судьбе СШХ. В августе 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что предварительно одобрено выделение на СШХ 70 млрд руб. из ФНБ, но этого недостаточно, и дополнительные источники финансирования ищутся.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что с учетом текущих «жестких бюджетных ограничений» неприоритетные инфраструктурные проекты — не только железнодорожные — смещаются на 2026-й и более поздние годы. Также на фоне сокращения притока мигрантов растет дефицит рабочей силы, в том числе из-за ее привлечения на военную службу и в проекты на «новых территориях».

В результате параллельно реализовывать такие крупные проекты, как модернизация Восточного полигона и строительство СШХ, «становится невозможным, нужно расставлять приоритеты». При этом для разгрузки Восточного полигона СШХ «уже не так критичен», отмечает эксперт, с учетом того, что «Элси» строит Тихоокеанскую железную дорогу, а Китай планирует построить железную дорогу Узбекистан—Киргизия—КНР в обход России.

Наталья Скорлыгина