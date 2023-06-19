Испания победила Хорватию по пенальти и выиграла Лигу наций UEFA

Футболисты сборной Испании обыграли команду Хорватии в финале Лиги наций UEFA. Матч, который проходил в нидерландском Роттердаме завершился серией пенальти.

Футболисты не смогли забить голы в основное и дополнительное время и оно завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти Испания выиграла со счетом 5:4.

Бронзовым призером ранее стала сборная Италии. В матче за третье место она обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2.

Лига наций UEFA проводится в третий раз. Первые два розыгрыша выигрывали сборные Португалии и Франции.

Леонид Уварчев