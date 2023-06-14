ПМЭФ-2023: На форуме представили новую Lada X-Cross 5

В рамках «нулевого» дня работы ПМЭФ-2023 в среду, в «Экспофоруме» состоялось официальная презентация новой модели Lada X-Cross 5, которую начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Церемонию посетил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ» Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ»

Представленную на форуме модель уже успели оценить представители делегации ОАЭ. По словам одного из них, «он видит машину, которая делает его счастливым».

«Ъ-СПб» писал, что Lada X-Cross 5 станет самой первой моделью на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Ожидается, что сборка сразу будет конвейерной. В течение двух лет компания планирует выпустить еще две новые модели.

Напомним, 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала специальной военной операции, приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставка запчастей передали «АвтоВАЗу». Компания намерена выпускать на площадке несколько новых моделей под брендом LADA в ценовых сегментах C и D.

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