«Не важно название, важно, чтобы машина была качественная»

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Вячеслав Жигалов, исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры»:

Фото: Евгений Егоров, Коммерсантъ

— Возрождать бренды или придумывать новые и заниматься разработкой технологий должен бизнес. Задача органов власти — создавать для этого условия. Массовая раздача денег из бюджета в обмен на локализацию и инвестиции — это не развитие, а маскировка проблем.

С точки зрения новостного фона — да, интересно обсудить. Но если говорить о развитии отрасли, то никакой выгоды не будет. Мы же не знаем, что под этими брендами будет выпускаться. Можно «Победу» еще воссоздать, легендарный бренд. Погоня за какими-либо красивыми идеями всегда заканчивается провалом. Нельзя постоянно реформировать и охотиться за сказочными историями, кто работать-то будет? Нужно понимать, как эта волшебная палочка устроена.

Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат»:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Вопрос спорный. Советские бренды памятны в основном поколению 40 +. Бренд «Ока» мало кому говорит из более молодых, хотя «Волга», «Победа» и «Москвич» еще что-то навевают. Но версии «Москвича» и «Оки» в последние годы своего существования отметились очень плохим качеством, я видел пару аварий с участием «Оки», которую просто размазало по асфальту.

В Германии, США возродить старые бренды тоже не удалось. Да, была прекрасная память, но решили ее оставить в музеях и двигаться вперед. Так и в России надо четко просчитать, какое отношение в разных слоях общества к тому или иному бренду. Это очень серьезная работа для маркетологов, особенно с учетом мнения молодого поколения россиян, для которых эти символы мало что значат.

Дмитрий Щугорев, автор документального фильма «Автомобиль №1»:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Бренд — это душа автомобиля. Старые проверенные бренды нравятся людям во всем мире, от них не отказываются, и эта маркетинговая стратегия становится общемировым трендом.

С одной стороны, уникальных машин практически не осталось. С середины прошлого века повсеместно внедрялись технологии и достижения конкурентов. С другой стороны, не имея навыков, невозможно было создать не просто экземпляр, а целую платформу под брендом Aurus.

Виктор Травин, автоэксперт, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев:

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

— Возродить-то можно, но вопрос в том, что под этим брендом будет выпускаться. Если под брендом «Волга» с конвейера будет выходить что-то интересное и на уровне Maybach, то хорошо, а если будет телега с лошадью, значит, позор бренду. Возродить то, что когда-то у нас было, невозможно.

У меня и «Жигули» были, и Уазик, и я не против, чтобы выпускались хорошие машины с такими русскими именами, как «Волга», «Жигули» или «Москвич», пусть и с китайской начинкой. Мне не так важно название, важно, чтобы это была качественная машина, как говорится, хоть горшком назови, только в печь не сажай.

В свое время «Победа» и «Чайка», как и грузовой ЗИЛ, были сделаны на уровне мировых стандартов. Это были настоящие бренды, не потерявшие авторитет с годами. А вот выходившие с конвейера десятки лет без изменений «Волга» и «Жигули» себя немного опозорили.

Олег Осипов, автоэксперт:

Фото: ОТР

— Кому-то это надо, кому-то нет, мне все равно. В тех автомобилях, а особенно в «Оке», ничего хорошего не было. А называть какой-то очередной китайский шедевр нашим брендом я вообще смысла не вижу. Это показушная игра. У нас нет российского автопрома и реальных моделей. Свое новое мы сделать не можем, значит, будет китаец под старым советским брендом.

Все те машины были механизмами своего времени, и сейчас они востребованы быть не могут. Хотя бы потому, что мир ушел далеко вперед. Если кому нужна 21-я «Волга», он купит ее на аукционе. То, что предлагают возрождать, уже умерло. И мне кажется, что главная причина, по которой это собираются делать, это деньги. Кто-то хочет на этом заработать.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Фото: «За рулем»

— Не совсем понятно, почему мы все время копаемся в прошлом, вместо того чтобы двигаться вперед. Сейчас у нас нет своих каких-то, как многим кажется, положенных в дальний угол разработок, с которых мы стряхнем пыль и выпустим обновленную «Оку» или «Волгу». Выход только один — взять китайский автомобиль, прилепить на него нашу эмблему. Станет ли от этого китайская машина «Окой»? Вряд ли. И какая разница, как называется автомобиль? Вопрос в качестве. Патриотизм — это делать хорошие, качественные вещи.

Павел Садчиков, профессор МГТУ МАМИ, автопутешественник:

Фото: из личного архива Павла Садчикова

— Мне не важно, какой бренд у моей машины и в какой стране она произведена. Важны ее функционал, надежность, качество и цена. Сейчас у меня три автомобиля, которые переделаны мной под дом на колесах. И все три — представители наших брендов, но в пять раз дешевле западных. Это LADA Largus Cross, хотя он, конечно, не совсем российский, УАЗ «Патриот карго» и «Газель» Next. Ничего из технической начинки я в них не менял.

Недавно я с сыном и другом на этих трех авто проехал из Москвы через всю Монголию и обратно без поломок и ремонта. Несомненно, мы можем делать хорошие авто, я за возрождение брендов. Были бы руки. Надо воспитывать рабочий класс и жестко следить за качеством. В Китае вначале собирали отвратительные автомобили, а посмотрите сейчас...

Сергей Лесневский, автомобильный блогер:

Фото: из личного архива Сергея Лесневского

— Старшее поколение купило себе Land Cruiser и сажает помидоры на даче. «Москвич» и «Волга» им даже ради ностальгии не нужны. Если они хотят купить «Волгу», они купят себе классику в хорошем состоянии. Возрождать все эти бренды в виде китайских машин нужно исключительно для того, чтобы люди не потеряли работу на заводах, где эти автомобили производятся. Покупать их никто всерьез не будет, тем более что «Москвич» стоит дороже, чем китайский оригинал.

Вообще непонятно, зачем что-то изобретать, если мы не умеем делать машины. Придумали «Ё-мобиль» и Marussia, и где они теперь? Если хотим собирать китайские машины, давайте. Но изобретать велосипед, когда весь мир летит в космос, глупо.

Алина Распопова, заместитель главного редактора портала «Автоньюс.ру»:

Фото: из личного архива Алины Распоповой

— Меня дедушка на «Победе» возил в школу, и об этом остались яркие воспоминания. Поэтому идея возродить те далекие бренды звучит неплохо, но, с другой стороны, в этом есть и ловушка. Понятно, что авторы идеи идут на волне импортозамещения: смотрите, вот оно, НАШЕ! Но тот бренд — это история, флер, который ассоциируется с прошлым, тем, что тянет нас назад. А современный автопром — это то, что тянется в будущее, хочется нового, яркого, не отдающего плесенью из советского шкафа.

Значит, бренды нужно максимально осовременивать, возможно, даже в партнерстве с зарубежными коллегами, например из Китая. Но это не значит, что достаточно наклеить шильдик «Оки» или еще кого на готовое авто, возрождение бренда должно идти в ногу с восстановлением отечественного производства, научно-технической базы, вовлечением наших специалистов в процесс создания современного автомобиля.

Олег Петриков, вице-чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам, руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

— У старшего поколения «Лады», «Москвичи» и «Волги» вызывают ностальгические чувства. Молодежь тоже интересуется нашей автомобильной историей — для многих классические «Жигули» становятся не только первым автомобилем, но и первым спортивным автомобилем, на котором они участвуют в любительских соревнованиях.

Узнаваемость советских брендов должна сыграть на руку их популярности, особенно если на первом этапе в основу этих моделей лягут современные иностранные модели из дружественных стран. Скептически к этому относиться не нужно: советский автопром зародился почти сто лет назад с моделей Ford, которые собирали на ГАЗе. ВАЗ в Тольятти тоже построен по лицензии Fiat. Однако затем на этих предприятиях появилась собственная сильная инженерная школа, оригинальные модели, которые были востребованы во всем мире и успешны в автоспорте. Уверен, мы повторим этот путь.

Приятно будет увидеть и возрожденный «Запорожец» — именно в столице Запорожской области, которая недавно стала частью России, выпускали знаменитые малолитражки. У многих «горбатые» и «ушастые» вызывали улыбку, однако полностью соответствовали требованиям своего времени и стали для наших родителей и дедов первыми личными автомобилями.

Группа «Прямая речь»