На бывшем заводе Nissan в Петербурге запустили серийное производство LADA X-Cross 5

В субботу, 17 июня, на заводе ООО «Лада Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan на Комендантском проспекте) состоялась торжественная церемония запуска серийного производства автомобиля LADA X-Cross 5. В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, зампред правительства РФ Денис Мантуров и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

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Предполагается, что в текущем году сборочная линия по выпуску Lada X-Cross 5 на петербургском автозаводе будет работать в одну смену. В дальнейшем ежегодные объемы выпуска будут наращивать, ориентируясь на объемы рынка.

С 2024 года рассматривается запуск еще одной модели — седана класса D. Объемы производства будут уточняться дополнительно, пояснили в пресс-службе предприятия.

По словам господина Мантурова, к 2027 году на заводе «Лада Санкт-Петербург» будет выпускаться до 100 тыс. автомобилей.

Старт продаж серийных LADA X-Cross 5 запланирован на III квартал этого года, именно тогда станут известны цены и комплектации. Примерные аналоги сейчас продаются по цене 2-2,5 млн рублей.

Напомним, что подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала боевых действий на Украине, за один евро. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей передали «АвтоВАЗу». Предполагалось, что запуск нового производства на бывшем заводе Nissan в Петербурге стартует 14 июня 2023 года, однако позднее торжественную церемонию перенесли на несколько дней.

Официальная презентация новой модели LADA X-Cross 5 состоялась на этой неделе в «Экспофоруме» в рамках ПМЭФ-2023.

В 2024-2025 годах «АвтоВАЗ» инвестирует в развитие производства на заводе в Санкт-Петербурге 3-5 млрд рублей. О дальнейших производственных планах предприятия на площадке в городе на Неве — в материале «Ъ-СПб» «АвтоВАЗ вложится в локализацию».

Вячеслав Калашников, Андрей Цедрик

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