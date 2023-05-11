Единая и обновимая

Каждый третий региональный депутат «Единой России» (ЕР) не примет участие в предварительном голосовании-2023 по отбору кандидатов в новый созыв своего парламента, что, как правило, означает отказ от переизбрания. Самое существенное обновление может произойти в Бурятии, где на новый срок не претендуют сразу 46% единороссов, в Ростовской области (44%) и Якутии (40%). В Центральной России картина противоположная: ярославские и смоленские депутаты от ЕР хотят сохранить мандаты чуть ли не полным составом. От участия в праймериз там отказались только 16% и 12% единороссов соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборщики на праймериз «Единой России» рискуют не найти в списках кандидатов многих своих действующих депутатов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Выборщики на праймериз «Единой России» рискуют не найти в списках кандидатов многих своих действующих депутатов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как подсчитал “Ъ”, из 470 действующих депутатов-единороссов в 16 регионах, где 10 сентября пройдут выборы в законодательные собрания, на праймериз ЕР подали заявки 316 человек, или 67,3%. Не стали принимать участие в голосовании 154 парламентария (32,7%). За редким исключением стать кандидатами от ЕР они уже не смогут. Такой шанс, по сведениям “Ъ”, есть только у нескольких председателей региональных парламентов, которые могут быть включены в предвыборные списки решением высшего партийного руководства. Такой сценарий может быть реализован, например, в отношении спикеров владимирского и смоленского заксобраний Владимира Киселева и Игоря Ляхова.

Наивысший процент обновления ожидается в Народном хурале Бурятии: там от борьбы за мандаты уже отказались 18 действующих членов фракции ЕР из 39 (46%). Также значительная доля единороссов заканчивает карьеру в Госсобрании Якутии (19 из 47 — 40%) и заксобрании Ростовской области (20 из 45 — 43%). В абсолютном выражении больше всего действующих депутатов-единороссов не пошли на праймериз в Башкирии — 24 человека. Впрочем, всего в Госсобрании республики сейчас 73 единоросса, так что процент обновления составляет 33%, как и в среднем по стране. Для Собрания депутатов Ненецкого автономного округа ситуация обратная: там на праймериз не заявились 44% единороссов, но в абсолютных числах это всего четыре из девяти.

Где-то обновление связано со сменой высшего должностного лица — недавней или грядущей. Так, в Ульяновской области в праймериз не участвуют шесть из 17 действующих единороссов (35%), в том числе близкие к команде экс-губернатора Сергея Морозова депутаты Мария Рогаткина и Ростислав Эдварс. В Калмыкии, как уже сообщал “Ъ”, не стал претендовать на новый срок спикер Анатолий Козачко, доставшийся нынешнему главе республики Бату Хасикову «в наследство» от предшественника, а вместе с ним — еще шесть депутатов фракции ЕР из 21 (33%), в том числе ее бывшая глава Саглар Бакинова, конфликтующая с господином Хасиковым.

В Хакасии на праймериз не заявилось все руководство Верховного совета из числа единороссов — спикер Владимир Штыгашев, его первый заместитель Юрий Шпигальских, избиравшийся во все предыдущие созывы, а также вице-спикер, глава фракции ЕР Светлана Могилина. Главой региона является коммунист Валентин Коновалов, которому на выборах в сентябре будет противостоять депутат Госдумы от ЕР Сергей Сокол.

В то же время в ряде регионов действующие депутаты от ЕР заявились на праймериз в массовом порядке. Например, в Ярославской области пролонгировать полномочия рассчитывают 27 единороссов из 32 (не подали заявления только 16%), а в Смоленской — 23 из 26 (не участвуют в предварительном отборе 12% членов фракции, включая спикера облдумы Игоря Ляхова).

Отметим также, что в парламентах новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — фракции ЕР появятся впервые.

Общая тенденция, наблюдаемая из года в год,— чем выше конкурс на праймериз, тем ниже доля депутатов уходящего созыва, принимающих в них участие, сказал “Ъ” заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, отметив, что в этом году «конкуренция высокая». «Многое со временем меняется в силу естественных причин: персональные цели и вызовы, наличие возможностей продолжать, развивать или нет депутатский труд. Ничего ненормального, каких-то "аномалий" мы в этой связи не усматриваем»,— объяснил он статистику, воздержавшись от финальной оценки обновления до итогов праймериз.

Ротация депутатского корпуса — это одна из партийных установок, поэтому ЕР стремится проводить ее достаточно существенно на каждых выборах, говорит политолог Ростислав Туровский: «Часть депутатов изначально не заявляются на праймериз, еще часть, но очень небольшая, их не выигрывает». Масштабы обновления зависят от индивидуальных ситуаций, но в целом там, где губернаторы еще не имеют серьезного влияния на формирование заксобрания, как в случае с «удаленными» от партии ярославским губернатором Михаилом Евраевым или врио главы Смоленской области Василием Анохиным, единороссам проще попытаться сохранить старый костяк, заключает эксперт.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”