Главные новости к утру 16 июня

Военные Украины в ходе контрнаступления столкнулись с серьезным сопротивлением, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», но сложную.

Как узнал «Ъ», «Газпром» обсуждает с «Росатомом» строительство четырех плавучих АЭС общей мощностью 400 МВт для энергоснабжения месторождений Тамбейского кластера на Ямале. Заказ энергоблоков также рассматривает ЛУКОЙЛ.

Товарооборот России и Евросоюза упал до 18%, сообщил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он добавил, что торговля с ЕС «к нулю стремиться не будет», так как остаются ниши, не затронутые санкциями.

Ассоциация участников рынка обслуживания недвижимости пожаловалась ФАС, что сегмент управления жилыми домами в Москве и Петербурге монополизирован, и попросила вмешаться в ситуацию. В столице ГБУ «Жилищник» занимает более 60% рынка, а ЖКС в Петербурге — 53%.

Россия в апреле более чем вдвое снизила вложения в госбумаги США, до $35 млн. Доля долгосрочных облигаций уменьшилась до $27 млн, краткосрочных — до $8 млн.

Госдума сняла с рассмотрения законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России». Его обсуждение перенесли на неопределенный срок.

На ПМЭФ возможны перебои с мобильным интернетом из-за проведения технических работ, предупредил Росконгресс. Сегодня на форуме выступит Владимир Путин, он в том числе оценит ситуацию в экономике.

Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о военной операции на Украине, заявил замглавы ведомства Константин Могилевский. По его словам, учебник подготовят в течение следующего учебного года.

По итогам января—мая число селлеров на «AliExpress Россия» сократилось на 27% год к году, следует из данных «Точка Маркетплейсы». Это произошло на фоне остановки инвестиций в продвижение площадки.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Человек-паук: Паутина вселенных» за первый уикенд в неофициальном прокате в РФ собрал 91 млн руб. Мультфильм обогнал по сборам российские и зарубежные ленты.

О главных событиях 16 июня — в анонсах «Ъ».