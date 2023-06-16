ГБУ «Жилищник» попросили потесниться

Сегмент управления жилыми домами в Москве и Петербурге монополизирован, считает Ассоциация участников рынка обслуживания недвижимости. Она попросила ФАС вмешаться в ситуацию и устранить антимонопольное нарушение. Оно состоит в том, что вопреки правилам в столице ГБУ «Жилищник» занимает более 60% рынка, а ЖКС в Петербурге — 53%. Девелоперы, зачастую управляющие своими же новостройками, также выступают за конкуренцию. Но из-за низкой маржинальности и сложности бизнеса к настоящему моменту более 1 тыс. УК по всей стране не смогли или не захотели продлевать лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось направленное 10 июня руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому письмо Сергея Крекова — главы одной из структур Ассоциации участников рынка обслуживания недвижимости (АКОН) с просьбой устранить нарушения антимонопольного законодательства на рынке управления жилыми домами. В обращении особый упор делается на ГБУ «Жилищник» в Москве и ООО ЖКС в Петербурге, «занимающих доминирующее положение в своих городах».

При допустимой законодательством норме доли одной компании в отрасли не более 50% в Москве на ГБУ «Жилищник» приходится 66% от общего объема площади городского жилого фонда рынка, в Петербурге на ЖКС — 53%, указывается в письме. По данным ГИС ЖКХ, в Москве сейчас расположено 35 тыс. многоквартирных домов, в Петербурге — 24 тыс.

В ФАС и департаменте ЖКХ Москвы, курирующем ГБУ «Жилищник», на запросы “Ъ” не ответили. В жилищном комитете Петербурга, в подчинении которого находится ЖКС, сообщили “Ъ”, что доля компании на рынке города составляет 31,6%.

Как правило, у ГБУ «Жилищник» и ЖКС старый жилой фонд, а новостройки чаще всего эксплуатируются УК, созданными самими застройщиками, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Однако сейчас, по словам юриста адвокатского бюро Asterisk Софьи Волковой, все больше московских новостроек, в основном массового сегмента, переходят в управление ГБУ «Жилищник». Управление старым жилым фондом непривлекательно для УК, так как затраты на его обслуживание значительно выше, чем у новостроек, отмечает собеседник “Ъ” среди застройщиков.

Важной причиной перехода новостроек под управление ГБУ «Жилищник» стал дефицит на рынке профессиональных управляющих компаний, считает заместитель гендиректора по правовым вопросам УК «Аструм-Москва» (входит в ГК «Гранель») Валентина Тугушева. Но Денис Коноваленко уверен, что если бы доля этой компании на рынке снизилась, то нашлись бы желающие из числа девелоперов и товариществ собственников жилья управлять домами. Впрочем, для них и так освободилась немаленькая ниша. Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на днях заявлял, что более 1 тыс. УК по всей России, чьи лицензии истекали 1 июня этого года, не смогли их продлить.

Не исключено, что многие УК сами приняли решение не продлевать лицензии, так как, по словам госпожи Тугушевой, «маржинальность в этом сегменте ничтожно мала и находится на уровне нескольких процентов». При этом сам бизнес трудозатратен и забюрократизирован. Высокую задолженность владельцев квартир за услуги ЖКХ управляющие компании вынуждены взыскивать через суд, что требует дополнительных затрат, а невозможность оперативно провести общее собрание жильцов оттягивает быстрое решение актуальных вопросов, поясняет эксперт.

Услуги по управлению домов — болезненная тема для горожан. Постоянные конфликты вызывают не только недовольство потребителей качеством обслуживания домов, но и частые фальсификации решений общего собрания владельцев квартир при переходе дома от одной УК к другой, отмечает Софья Волкова. «В свое время перманентные скандалы в Москве из-за низкого качества обслуживания многоквартирных домов и вынудили мэрию консолидировать управление этим процессом в руках ГБУ "Жилищник"»,— говорит собеседник “Ъ” на этом рынке, не исключая, что так же было и в Петербурге. Учитывая эти обстоятельства, госпожа Волкова сомневается, что жалоба структуры АКОН в ФАС будет удовлетворена.

Дарья Андрианова