Россия в апреле более чем вдвое снизила вложения в госбумаги США

Объем вложений России в государственные ценные бумаги США упал с $77 млн в марте до $35 млн в апреле. Согласно отчетности американского Минфина, доля долгосрочных облигаций снизилась с $68 млн до $27 млн, краткосрочных — на 1 млн, до $8 млн.

Топ-3 крупнейших держателей американских госбумаг не изменился. Лидерами по-прежнему остаются Япония (ее объем вложений — $1,13 трлн), Китай ($868,9 млрд) и Великобритания ($680,7 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства.

Вложения России в госбумаги США в декабре 2022 года достигали $629 млн, но в январе 2023-го они резко упали до $67 млн. В феврале сумма вложений увеличилась до $75 млн.

Лаура Кеффер