Главные анонсы 16 июня

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Перед визитом в Россию африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве. Состоится встреча лидеров африканских стран с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетит Пекин и Лондон.

Президента Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также Эммануэль Макрон проведет вторую за месяц встречу с главой компании Tesla Илоном Маском.

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего.

В Пекине Билл Гейтс, соучредитель компании Microsoft и Фонда Билла и Мелинды Гейтс, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сербия начнет совместные учения «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран НАТО.