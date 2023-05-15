Замглавы Минфина анонсировал запуск маркетплейса по продаже гособъектов

До конца года Росимущество должно запустить маркетплейс по продаже государственных объектов, которые смогут купить все желающие, заявил в интервью «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев. Точные сроки запуска проекта он не уточнил.

Господин Моисеев рассказал, что в России есть много объектов в госсобственности, которые «находятся без дела», и государству надо их продать. Предполагается, что на маркетплейсе «люди могут приобрести то, что им нужно». «Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует... Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию "Хочу купить" и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности»,— объяснил замминистра.

Он добавил, что у властей нет задачи «просто раздать госсобственность побыстрее». Алексей Моисеев также сказал, что вопрос приватизации имущества сейчас не стоит на повестке.

11 мая замминистра финансов говорил, что «большая приватизация должна будет состояться». О необходимости приватизации в начале апреля также писал председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он считает, что это могло бы стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не обсуждают идею о перезапуске приватизации.

Лаура Кеффер