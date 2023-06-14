Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались более 350 тыс. человек

В Ростовской области после пожара на Новочеркасской ГРЭС, который уже потушен, ограничено энергоснабжение около 364 тыс. потребителей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 16:00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тыс. потребителей»,— сообщил господин Голубев, отметив, что ограничения не коснулись особо значимых соцобъектов. Энергоснабжение потребителей восстановят в ближайшие часы, ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков ГРЭС будет проводиться поэтапно в круглосуточном режиме, сообщил также губернатор.

Новочеркасская ГРЭС находится в микрорайоне Донской города Новочеркасска. Является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, входит в состав ПАО ОГК-2.

Что такое Новочеркасская ГРЭС

Читать далее

Информация о пожаре поступила в 13:41, ликвидирован он был в 16:26. В результате возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...