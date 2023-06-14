В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались более 350 тыс. человек

В Ростовской области после пожара на Новочеркасской ГРЭС, который уже потушен, ограничено энергоснабжение около 364 тыс. потребителей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 16:00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тыс. потребителей»,— сообщил господин Голубев, отметив, что ограничения не коснулись особо значимых соцобъектов. Энергоснабжение потребителей восстановят в ближайшие часы, ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков ГРЭС будет проводиться поэтапно в круглосуточном режиме, сообщил также губернатор.

Новочеркасская ГРЭС находится в микрорайоне Донской города Новочеркасска. Является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, входит в состав ПАО ОГК-2.

Информация о пожаре поступила в 13:41, ликвидирован он был в 16:26. В результате возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы.

Мария Федотова