Три человека пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области

В результате возгорания в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками Новочеркасской ГРЭС пострадали три сотрудника станции. Рабочие госпитализированы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона также опроверг информацию о взрыве, предшествовавшем пожару.

«Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции»,— написал Василий Голубев.

Из-за прерванной работы станции для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кровлю 6-го энергоблока. Сейчас открытое горение ликвидировано.

Анастасия Назарова