Власти Херсонской области предварительно оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что сумма ущерба в связи с разрушением Каховской ГЭС составляет 11,5 млрд руб. По его словам, это предварительная оценка, которая может вырасти в дальнейшем.

«Комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, уровень воды в Алешках и Голой Пристани к концу дня 10 июня упадет еще на метр, что «серьезно ускорит спасательную операцию». Группировка МЧС в зоне бедствия, отметил господин Алекссенко, увеличена почти до 350 единиц техники, а подразделения РХБЗ Минобороны начинают инженерную разведку территорий, с которых сошла вода.

Разрушение плотины Каховской ГЭС, а затем и самой гидроэлектростанции произошло 6 июня. Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщал, что на строительство новой ГЭС потребуется как минимум пять лет и минимум $1 млрд. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщал, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит около $14 млрд.

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Анастасия Ларина