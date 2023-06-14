Медведев: санитарная зона должна проходить по границе Львова

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу президента Владимира Путина о создании «санитарной зоны» на территории Украины для защиты приграничных российских районов. Господин Медведев предложил создать эту зону у границы украинского Львова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли ''страна 404''»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Свой пост он озаглавил фразой «два добрых утренних соображения». Согласно второй предложенной им инициативе, исходя из «доказанности соучастия западных стран в подрыве ''Северных потоков''», у России не осталось ограничений «воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана». При этом западные СМИ писали о причастности к подрыву газопроводов некой «украинской группировки», которую США отговаривали от этих планов.

Владимир Путин 13 июня сказал, что, если обстрелы граничащих с Украиной регионов продолжатся, на украинской территории необходимо создать «санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». Как позднее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «санитарная зона» должна быть демилитаризованной, то есть в ней не должно быть дальнобойного оружия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян