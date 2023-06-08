Подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста на две ночи

В связи с подготовкой к проведению праздника выпускников «Алые паруса» графика развода Троицкого моста в Петербурге изменится на две ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

С 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня Троицкий мост разведут в 23:00 и наведут в 4:55. Остальные мосты в городе разводится не будут.

«Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено»,— отмечается в сообщении.

Праздник выпускников «Алые паруса» в 2023 году пройдет 24 июня.

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