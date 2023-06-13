Загрузка отелей в Крыму составила 40% к началу сезона

Из-за отсутствия авиасообщения отели и гостиницы Крыма к началу высокого туристического сезона загружены лишь на 40%, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«На данный момент средний уровень загрузки около 37–40%. Это ниже, чем в прошлом году, на 25–30%. Ждем, что июль—август мы отработаем нормально — не отлично, но хорошо»,— отметил господин Волченко. Министр также сообщил, что уровень бронирования санаториев для льготных категорий граждан на лето составляет 70–80%.

Напомним, летний сезон 2022 года власти Крыма также назвали сорванным из-за отсутствия авиасообщения. По данным чиновников, тогда турпоток на полуостров по сравнению с рекордным 2021 годом (около 9,5 млн туристов) упал на 40%.

О причинах снижения турпотока в Крым, показателях туриндустрии полуострова и возможностях для улучшения ситуации министр курортов и туризма региона Вадим Волченко рассказал в интервью «Ъ» — подробности в материале «Ситуация непростая во всей стране».

Александр Дремлюгин, Симферополь