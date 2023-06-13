Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Загрузка отелей в Крыму составила 40% к началу сезона

Из-за отсутствия авиасообщения отели и гостиницы Крыма к началу высокого туристического сезона загружены лишь на 40%, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«На данный момент средний уровень загрузки около 37–40%. Это ниже, чем в прошлом году, на 25–30%. Ждем, что июль—август мы отработаем нормально — не отлично, но хорошо»,— отметил господин Волченко. Министр также сообщил, что уровень бронирования санаториев для льготных категорий граждан на лето составляет 70–80%.

Напомним, летний сезон 2022 года власти Крыма также назвали сорванным из-за отсутствия авиасообщения. По данным чиновников, тогда турпоток на полуостров по сравнению с рекордным 2021 годом (около 9,5 млн туристов) упал на 40%.

О причинах снижения турпотока в Крым, показателях туриндустрии полуострова и возможностях для улучшения ситуации министр курортов и туризма региона Вадим Волченко рассказал в интервью «Ъ» — подробности в материале «Ситуация непростая во всей стране».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...