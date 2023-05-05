О причинах снижения турпотока в Крым, показателях туриндустрии полуострова, возможностях для улучшения ситуации и мерах господдержки “Ъ” рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Волченко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Вадим Волченко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

— Какой турпоток в Крым в этом году вы ожидаете?

— Простой сезон по понятным причинам мы не ждем. Но готовимся к нему в плановом порядке. Думаю, будет падение турпотока по отношению к 2022 году, но выводы и прогнозы делать еще слишком рано. В 2022 году показатель был на 25% ниже рекордного за всю российскую и постсоветскую историю Крыма 2021 года. Поэтому в сравнении, к примеру, с 2019 годом падение не было настолько серьезным.

Доходность у многих средств размещения также на хорошем уровне: и валовый доход, и чистая прибыль. Многие санатории и гостиницы хорошо отработали в осенние и зимние месяцы, в майские праздники загружены до 70%. Это связано с гибкой маркетинговой политикой, работой с постоянными гостями, программами лояльности, дополнительными опциями, наличием круглогодичной инфраструктуры. Но, откровенно говоря, такая картина не у всех средств размещения.

— Что стало ключевым для сокращения потока — ограниченное авиасообщение или опасения туристов?

— Ситуация непростая во всей стране. Для крымской туриндустрии основной фактор — логистика. По сравнению с прошлым годом увеличено количество поездов, в том числе и ежедневных рейсов из Москвы. Но их по-прежнему, по нашему мнению, не хватает. Серьезной проблемой стало бронирование билетов на поезд в Москве и Петербурге в пределах 45 дней, а не 90 дней, как раньше. Проблему решают правительство и РЖД.

Досмотровые процедуры на Крымском мосту — это необходимость в текущих условиях, число пунктов значительно увеличено. Пассажиропоток и турпоток распределяются между автомобильным и железнодорожным транспортом в пропорции примерно 70% на 30%. Наши усилия направлены на улучшение всех направлений, и, конечно, мы ждем авиасообщения.

— Есть инструменты для уменьшения влияния негативных факторов на туриндустрию полуострова?

— Логистика и более низкие цены по отношению к прошлому году и более чем конкурентные по отношению к другим летним турнаправлениям. А также работа с госзаказом, например, по оздоровлению участников СВО и членов их семей, механизмы стимулирования развития туристической инфраструктуры в виде прямых госсубсидий.

— Заметно ли, что часть участников рынка приостановила или прекратила работу из-за нехватки гостей?

— Об этом точно говорить еще рано. В Крыму большое количество средств размещения работает сезонно. Из 1,1 тыс. объектов — около 70% отелей и санаториев. Это наш потенциал, потому что продление курортного сезона за счет в том числе и круглогодичной инфраструктуры — это возможность более ритмичной работы, сохранения постоянного персонала, более гибкого ценообразования, дополнительных маркетинговых механизмов. Информации о приостановке деятельности на данный момент нет, но будем смотреть в динамике.

— Стоит ли оказывать дополнительные меры поддержки турбизнесу и какие?

— Безусловно, нужно завершить процесс регулирования налогового законодательства в гостиничной сфере. Огромный неиспользуемый сегодня пласт — введение в легальный оборот, по самым скромным оценкам, 70–80 тыс. номеров, работающих в формате «гостевой дом». Это станет возможным после введения соответствующего понятия в федеральное законодательство, что пока откровенно пробуксовывает. Совместно с Минэкономики мы прорабатываем и механизмы стимулирования спроса, и механизмы поддержки предприятий. Льготное кредитование уже существует.

Интервью взял Александр Дремлюгин, Симферополь