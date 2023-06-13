«Дети ГУЛАГа» добились компенсаций в Краснодаре

В Краснодаре вступило в силу решение суда о выплате компенсаций семье греков Панаетиди, репрессированной в советское время. «Дети ГУЛАГа» получат от государства деньги для приобретения жилья в Северском районе Краснодарского края, откуда их родителей выслали в ходе депортации греков 1942 года. Ранее Панаетиди добились постановки на очередь для получения льготного жилья, но оказалось, что она практически не двигается. Поэтому им пришлось еще раз обратиться в суд, чтобы добиться денежной компенсации из краевого бюджета. Юрист Григорий Вайпан, представляющий интересы других «детей ГУЛАГа», считает это решение примером для федерального уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Приморского райсуда Новороссийска по иску семьи Панаетиди. Он ранее обязал региональные власти включить заявителей в список на получение единовременной «жилищной» выплаты из краевого бюджета. Она предназначена для приобретения жилого помещения, если гражданин стоит в льготной очереди, но у муниципалитета нет возможности обеспечить его жильем. «Теперь семье Панаетиди не нужно стоять в очереди, которая вообще не двигается. Семья может получить денежную выплату и приобрести жилье в ближайшее время. Для пожилых людей это очень важно»,— пояснил “Ъ” юрист Иван Калгин, который несколько лет добивается справедливости для репрессированных кубанских греков.

“Ъ” неоднократно рассказывал о семье Панаетиди, члены которой были признаны жертвами политических репрессий. Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди родились на территории спецпоселения в Павлодарской области Казахстана, куда их родители Иван Панаетиди и Софья Тилькериди были высланы во время Великой Отечественной войны. Депортация греков проводилась по постановлению Государственного комитета обороны СССР от 29 мая 1942 года: греческое население выселялось из тех районов Советского Союза, которые попадали под угрозу оккупации. Иван Панаетиди, которому на момент высылки было 15 лет, жил в станице Северской Краснодарского края, Софья Тилькериди была жительницей соседней станицы Ильской. В Казахстане члены семьи Панаетиди имели статус ссыльных и не могли покидать спецпоселение. После смерти Сталина ограничения для спецпоселенцев стали сниматься, но вернуться в Россию семья смогла только в 1990-е годы. Затем «детей ГУЛАГа» Анну, Ольгу, Надежду и Василия Панаетиди, которые поселились в Новороссийске, признали жертвами политических репрессий, имеющими право на реабилитацию.

Закон гарантирует бывшим ссыльным право на получение бесплатного жилья в той местности, откуда были высланы их родители. Однако реализовать это право оказалось крайне сложно. Как ранее сообщал “Ъ”, семья Панаетиди впервые обратилась в администрацию Северского района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилплощади в 2020 году. С того момента, как рассказал “Ъ” юрист Иван Калгин, заявителям пришлось пройти бесчисленное количество инстанций, доказывая свое право на жилье. Чиновники постоянно находили аргументы, чтобы отказать «детям ГУЛАГа».

Например, от членов семьи Панаетиди требовали доказать, что их отец и мать лишились жилья в Северском районе, хотя утрата жилья очевидно вытекает из факта ссылки.

Наконец после многочисленных судов и жалоб 28 июля 2022 года администрация Северского района приняла членов семьи Панаетиди на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. После этого «дети ГУЛАГа» обратились в министерство труда и социального развития Краснодарского края с заявлением о замене предоставления жилья денежной компенсацией. Такая возможность предусмотрена постановлением главы Кубани Вениамина Кондратьева от 16 ноября 2015 года «Об утверждении государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"». Постановление дает Героям Краснодарского края, Героям Труда Краснодарского края, реабилитированным лицам и членам их семей право единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность за счет краевого бюджета.

Тем не менее министерство труда и социального развития Кубани отказало членам семьи Панаетиди — и реабилитированным гражданам снова пришлось обращаться в суд. «В процессе мы вновь столкнулись с перечнем бессмысленных и невыполнимых требований вроде необходимости доказать факт утраты репрессированными жилья или подтвердить родство с родителями. К счастью, Приморский суд Новороссийска отклонил все доводы министерства социального развития края и вынес решение в пользу семьи Панаетиди. Минсоцразвития края обжаловало судебный акт в апелляции, но ничего не добилось»,— пояснил юрист Иван Калгин. Оперативно получить комментарий министерства “Ъ” не удалось.

Юрист Григорий Вайпан, занимающийся защитой прав реабилитированных граждан, считает решение суда законным и справедливым. Ситуация с семьей Панаетиди показывает, что необходимо на федеральном уровне ввести выплаты на жилье для «детей ГУЛАГа», говорит юрист.

«В Краснодарском крае и некоторых других регионах для жертв репрессий предусмотрены специальные денежные выплаты. На практике это значительно ускоряет получение компенсации. Но в большинстве регионов "дети ГУЛАГа" просто попадают в общую очередь на социальное жилье, которая длится десятилетиями»,— сказал эксперт.

Он напомнил, что КС обязал законодателя реализовать право жертв репрессий на получение жилищной компенсации. Был подготовлен правительственный законопроект, который вызвал критику правозащитников и самих «детей ГУЛАГа» как изначально невыполнимый. Однако и он уже на несколько лет «завис» в Госдуме, как и одобренные правозащитниками поправки к нему. «Мы добиваемся от Госдумы и правительства, чтобы такие выплаты были введены на федеральном уровне и за счет федерального бюджета. Без этого нарушается конституционный принцип равенства — "детям ГУЛАГа" предоставляются разные гарантии в зависимости от региона возвращения,— сказал господин Вайпан.— Поправки к правительственному законопроекту как раз предусматривают предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья в течение года, но Госдума не рассматривает их уже больше двух лет».

Анна Перова, Краснодар