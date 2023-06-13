«Место есть для всех»

Какие точки роста есть у лизинговой отрасли и что даст толчок развитию этого сегмента, “Ъ” рассказал гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Мусатов

Фото: «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов

Фото: «ВТБ Лизинг»

— Насколько лизинг развит в России?

— РФ занимает 13-е место на глобальном рынке лизинга по версии World Leasing Yearbook 2023 с объемом нового бизнеса около $20 млрд. Но доля лизинга в ВВП не растет и даже показывает отрицательную динамику. При этом доля МСП в российском ВВП составляет около 22% — это более 6 млн компаний. Из них лизингом пользуются немногим более 200 тыс., то есть 3%. В мире мы наблюдаем более позитивную. Так, в Европе доля лизинга в ВВП составляет 20% при доле МСП 50%, а в США — 22% при такой же доле МСП, в ВВП Китая — 10% при доле МСП 60%. Потенциал для развития и роста проникновения лизинга в ВВП нашей страны есть, и России под силу нарастить проникновение до 3–5% в ВВП в среднесрочной перспективе.

— Какие сегменты недостаточно охвачены лизингом?

— В России пять ключевых типов имущества, которые традиционно финансируются при помощи лизинга: транспортные средства, железнодорожная техника, воздушный и водный транспорт, оборудование в сфере нефти и газа. Сейчас еще активно развивается лизинг средств производства.

Но есть ряд областей, которые не пользуются лизингом. Например, едва ли не самый крупный сегмент — лизинг для граждан. Это связано с особенностями налогообложения: физические лица, в отличие от юридических, не могут получить полный вычет НДС, который уплачивается в составе лизингового платежа. Потенциально это может быть самый крупный новый сегмент с долей в отрасли до 30% по европейским аналогам, но для этого нужно освободить клиентов от НДС.

Кроме того, в России практически нет лизинга недвижимости при существенных объемах аналогичного кредитного рынка. Он структурно сложнее кредитования и сдерживается скорее консерватизмом лизингополучателей.

— Как может вырасти проникновение лизинга?

— В основном за счет изменения психологии потребления, которое уже идет. Если раньше факторами успеха и благосостояния было владение домом, автомобилем и другими благами, то сегодня на первый план выходит потребительская мобильность. Людям становится важнее, чтобы дом, авто или актив были в нужном месте и в нужное время. Поэтому лизинг и шеринг так популярны. Не последнюю роль могли бы сыграть и программы поддержки, например субсидирование техники и оборудования для таких отраслей, как промышленная, добывающая, строительная, создание специальных условий для физических лиц и льготные ставки для малого бизнеса. Отдельно стоит рассматривать лизинг инновационных технологий, таких как как беспилотные автомобили, которым на начальном этапе тоже потребуется стимулирование.

— Рассматриваете ли вы вход в эти сегменты?

— Конечно. Мы уже пошли в лизинг для физлиц, у нас есть «подписка» — это долгосрочная аренда авто с полным обслуживанием. Сейчас рассматриваем финансирование беспилотных авто и электрических зарядных станций. Но здесь исходим, скорее, из того, что это перспективное направление, хотим стоять у истоков формирования этой отрасли.

— Рынок лизинга РФ очень консолидирован, почти 80% у десяти крупнейших игроков. Это тормозит развитие?

— Входных барьеров или искусственных ограничений, которые могли бы быть исправлены дополнительным стимулированием, мы не видим. Место есть для всех, в том числе и по причине низкого проникновения лизинга в ВВП.

Интервью взяла Полина Трифонова