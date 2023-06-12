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Коммерсантъ FM
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Минобороны Германии отказалось комментировать информацию российской стороны об уничтожении танков

Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер отказался комментировать заявления российского оборонного ведомства об уничтожении в конфликте на Украине танков Leopard. Он также не стал уточнять информацию о возможных дополнительных поставках танков украинской стороне.

«Я не могу сообщить вам о собственных сведениях и не буду оценивать заявления российской стороны»,— сказал господин Мюллер в ответ на просьбу прокомментировать данные российской стороны (цитата по ТАСС). Комментировать сообщения об уничтожении радиолокационных станций из состава ЗРК IRIS-T SLM представитель Минобороны Германии также не стал. «И касательно этого пункта я не могу предоставить сведений»,— добавил он.

10 июня Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, в том числе Leopard, а также 11 боевых машин пехоты.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о контрнаступательных действиях, но не привел деталей. Источники Bloomberg говорили, что украинские вооруженные силы на прошлой неделе добились некоторого продвижения на юге, но также понесли потери военной техники. В частности, группа исследователей Oryx подтвердила, что Украина потеряла первый танк Leopard 2A4.

Сегодня, 12 июня, замглавы украинского МИДа Андрей Мельник призвал Германию поставить Киеву дополнительное количество танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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