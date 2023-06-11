В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник

В лесном массиве Медынского района Калужской области обнаружено место падение «предположительно беспилотного летательного аппарата», сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram. В Жуковском районе ранее также был найден упавший беспилотник. В обоих случаях пострадавших нет.

В Жуковском районе беспилотник упал возле деревни Стрелковка. Незначительно повреждены два садовых дома — у них выбиты окна. Последствия падения дрона в Медынском районе не уточняются. На местах работают экстренные оперативные службы.

В регионе с октября 2022 года действует режим повышенной готовности. Калужские власти 5 июня сообщали о падении двух беспилотников на дорогу. Еще два беспилотника упали 1 и 2 июня. Никто не пострадал.

Леонид Уварчев