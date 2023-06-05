Калужский губернатор сообщил о падении двух БПЛА на дорогу

На автодорогу М3 «Украина» сегодня, 5 июня, утром упали два беспилотника, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что БПЛА не взорвались, информации о пострадавших нет.

По словам господина Шапши, инцидент произошел на 299-м км дороги (у города Жиздра) и на 283-м км (поселок Думиничи). «Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда»,— написал он в Telegram.

В регионе с октября 2022 года действует режим повышенной готовности. В начале июня в Калужской области дважды падали неопознанные объекты. 1 июня после падения произошел взрыв, образовалась воронка. 2 июня ситуация повторилась, в обои случаях пострадавших не было.

Лаура Кеффер