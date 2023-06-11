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В Калужской области упал беспилотник

Есть обновление. В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник

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Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, никто не пострадал.

Падение беспилотного летательного аппарата произошло возле деревни Стрелкова, написал господин Шапша в Telegram. «На месте работают специальные службы»,— добавил он. Не уточняется, что за беспилотник был найден.

В регионе с октября 2022 года действует режим повышенной готовности. Калужские власти 5 июня сообщали о падении двух беспилотников на дорогу. Еще два беспилотника упали 1 и 2 июня. Никто не пострадал.

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