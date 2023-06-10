Костин не исключил отказа ВТБ от покупки доли «Яндекса»

ВТБ не ведет активных переговоров о покупке доли «Яндекса», сообщил глава банка Андрей Костин. Он объяснил, что ВТБ подавал заявку «на другом уровне». Теперь цена стала выше, ушел основатель компании Аркадий Волож, сохранился «риск санкционности». По информации господина Костина, некоторые другие претенденты на долю в «Яндексе» «уже выбыли».

«Я не уверен, что мы пойдем в "Яндекс". У нас там сейчас 1,1% всего. Это была портфельная инвестиция. Рулить "Яндексом" у нас никогда желания не было, а для портфельной инвестиции важно правильно определить цену входа. В сделке сейчас много факторов, один из них — рост цены по сравнению с первоначальной. Мы предлагали на другом уровне. Поэтому сейчас мы в так называемом stand by: активных переговоров не ведем»,— сказал господин Костин Reuters.

Журналисты уточнили, предлагал ли ВТБ сделку «на уровне оценки компании в $7 млрд» — это число ранее озвучивал Bloomberg в качестве стоимости 51% компании. Господин Костин ответил отрицательно. По его словам, стоимость в $7 млрд была озвучена недавно, банк подавал заявку «на другом уровне цены, ниже».

ВТБ находился в группе из нескольких инвесторов, которые сначала обсуждали покупку 15%, позднее — 10%. «Я не знаю, сколько в конечном итоге останется претендентов. Может быть, их количество сузится в новых условиях, потому что, насколько я знаю, не только одни мы сочли эти условия не очень комфортным»,— отметил глава банка. Он также сообщил, что заявки ВТБ нет среди одобренных советом директоров «Яндекса», потому что заявка банка «была на другом ценовом уровне».

Глава ВТБ, отвечая на вопрос о том, будет ли банк участвовать в сделке, сказал, что «много чего изменилось». «Для нас это непрофильные активы, это чисто финансовые инвестиции, где нужно знать, почем зашел, почем вышел. У "Яндекса", мы верим, хорошие перспективы — с одной стороны, с другой — у компании есть и свои особенности, сам Аркадий Волож ушел из компании, уехал. Есть фактор неопределенности, всегда остается риск санкционности и так далее»,— добавил он.

Андрей Костин пока не знает, будет ли банк продавать оставшиеся у него 1,1% «Яндекса». Он отметил, что ВТБ получил эти акции давно и, может, продаст «в рынок потом, если заработает». Банк будет держать бумаги, если они будут стоить ниже цены покупки.

В середине мая Bloomberg сообщил, что миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить не менее 51% акций «Яндекса». Господин Потанин, по данным агентства, представлял группу инвесторов, в которую входили Роман Абрамович и представители ВТБ и мог войти гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. По данным Forbes, господин Абрамович отказался от участия в сделке. Господин Костин подтверждал, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». Однако позднее, в конце мая, совет директоров «Яндекса» решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля. Совет рассмотрел все заявки потенциальных инвесторов и проводит проверку на санкционные риски.

Леонид Уварчев