«Яндекс» исключил переход контроля над компанией к новым инвесторам

Совет директоров «Яндекса» на заседании 25 мая решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля. Совет рассмотрел все заявки потенциальных инвесторов и сейчас проводится их проверка на санкционные риски.

«Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент ''Яндекса''»,— говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания совета директоров. В сообщении отмечается, что окончательное решение о составе инвесторов пока не принято.

19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить не менее 51% акций «Яндекса». По данным агентства, господин Потанин представляет группу инвесторов: в нее входят Роман Абрамович и представители ВТБ, также может войти гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. Позднее источник Forbes сообщил, что господин Абрамович отказался от участия в сделке.

23 мая глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». По его словам, изучается возможность входа в состав консорциума инвесторов, но доля ВТБ «еще будет обсуждаться». Bloomberg сообщал, что сумма сделки составляет около $7-7,5 млрд.

Изменения в корпоративной структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания планировала оставить за головной структурой Yandex N.V. международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы, в частности поиск и рекламу, продать.