На Украине объявлены воздушная тревога, слышны взрывы

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Взрывы слышны в Днепропетровской области, сообщает «Страна.ua». Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно на фоне российской военной операции. 6 июня взрывы произошли под Киевом и в Харькове. 7 и 8 июня воздушная тревога также водилась на всей территории страны.

Об отношениях Москвы и Киева — в материале «Ъ» «Россия и Украина зеркально поговорили».

Лаура Кеффер