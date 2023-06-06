По всей Украине действует воздушная тревога, под Киевом и в Харькове произошли взрывы

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины. В нескольких регионах и городах прозвучали взрывы.

В Киеве воздушная тревога действует с 00:54. В западной части Украины, например, в Львовской области, тревога объявлена с 2:36, следует из официальной карты оповещения.

Киевская областная военная администрация сообщила о работе средств противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Взрывы произошли в Харькове. Губернатор Олег Синегубов заявил об ударе по Слободскому и Шевченковскому районам города.

Россия не комментировала информацию о воздушной тревоге и взрывах на Украине. Минобороны РФ в ночь на 6 июня сообщило о продолжении наступлении Киева на южнодонецком направлении.