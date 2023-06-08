Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды 0,798 руб. на акцию

Совет директоров ПАО «Новороссийский торговый морской порт» (НМТП) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,798 руб. на акцию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании к годовому собранию акционеров.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 12 июля. Чистая прибыль НМТП в 2022 году составила 27,168 млрд руб. Если акционеры утвердят дивиденды, их сумма составит 15,369 млрд руб. Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочной форме.

В мае НМТП выпустило 12 млн облигаций стоимостью по 1 тыс. руб. Максимальная сумма номинальной стоимости всех выпусков облигаций НМТП — 40 млрд руб.

Анастасия Ларина